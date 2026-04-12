Katil Netanyahu'dan orduya "İran ile savaşa hazır olun" emri

ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'taki müzakerede anlaşma sağlanamamasının ardından masa dağılırken dünyayı yeniden savaş korkusu sardı. Terör devleti İsrail, Washington-Tahran hattında iplerin kopmasıyla İran'a saldırı hazırlığını hızlandırma kararı aldı. Siyonist orduda alarm en üst seviyeye çıkarılırken "Her an İran ile savaşa girebiliriz" emri verildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, başkent Tel Aviv'den Netanyahu hükümetinin kirli planlarını ve bölgedeki son durumu aktardı.