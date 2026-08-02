YKS tercihlerinde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Uzman isim anlattı

YKS tercih süreciyle birlikte öğrenciler ve aileler için kritik dönem başladı. Başarı sıralamasına göre doğru tercih yapmak, üniversite ve bölüm seçiminde en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin tercih listesi oluştururken yalnızca puana değil, başarı sıralamasına, bölümlerin özelliklerine ve üniversitelerin sunduğu imkanlara dikkat etmesi gerektiği değerlendirildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Eğitim Uzmanı Yeşim Fidan ile birlikte YKS tercih dönemine ilişkin önerileri canlı yayında aktardı.