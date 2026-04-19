İran yönetiminde güçler çatışması mı var?

ABD'nin 2 hafta geçici ateşkes süreci ilan etmesinin ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı 19 saat süreyle açarak yeniden kapatması Orta Doğu'daki krizi yeniden hareketlendirdi. Donald Trump Hürmüz'ün kapatılması sonrası "Bize şantaj yapamazlar" çıkışı ve Beyaz Saray'da üst düzey toplantının gerçekleşmesi kırılgan ateşkesin yerini yeniden saldırıya dönüştüreceği ihtimalini artırdı. Öte yandan Pakistan basınında müzakerelerin pazartesi ya da salı günü gerçekleşeceği iddiaları gündeme gelirken savaşın son durumu ve ateşkes süreci A Haber Gece programında ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay, İran'ın İslamabad'ta kurulan müzakere masasında 2 kritik madde üzerinde durması gerektiği vurgularken, Tahran içerisinde ordu ve siyaset arasındaki krize dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.