Metroya gitmek çile canlar tehlikede: Alibeyköy'de yayaların zorlu imtihanı!

İstanbul Eyüpsultan’da Alibeyköy metrosuna ulaşmak isteyen vatandaşlar, yaya geçidinin metrelerce uzak olması nedeniyle her gün hayatlarını tehlikeye atıyor. Kilometrelerce yürümek istemeyenler, çareyi akıcı trafikteki demir bariyerlerin üzerinden atlamakta bulurken, bu durum özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için tam bir eziyete dönüşmüş durumda. Canını hiçe sayarak karşıya geçmeye çalışan çevre sakinleri, bir facia yaşanmadan yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.