ABD askerlerinden Hint Okyanusu'nda petrol tankerine baskın

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Hint Okyanusu'nda bulunan ve yaptırım listesinde olan bayraksız "MT DAVINA" gemisine müdahele ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik kolluk kuvvetleri uygulamalarımıza devam edeceğiz. Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan olarak kullanılamaz" denildi.