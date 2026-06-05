Yunanistan'da gönüllü kadın askerler görevde

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini çerçevesinde attığı kararlı adımlar ve savunma sanayiinde yerli-milli imkanlarla ulaştığı teknolojik üstünlük, Atina yönetimini derin bir endişeye sevk etti. Türk ordusunun özellikle insansız hava araçları ve deniz gücündeki doruk noktası karşısında çaresiz kalan Yunanistan, askeri personel açığını kapatmak için tarihinde bir ilke imza attı. Yunan ordusunda gönüllü kadın askerler dönemi resmen başlarken, ilk etapta kışlaya adım atan kadınların Türkiye sınırına yakın bölgelerde görevlendirilmesi bekleniyor.