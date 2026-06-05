Başkan Erdoğan'dan 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde peş peşe müjdeler: Emlak Katılım'ı halka arz edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde tarihi açıklamalarda bulundu. Küresel finans sisteminin adaletsiz yapısını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin katılım finans alanındaki dev adımlarını ve yeni ekonomi müjdelerini paylaştı. Faize dayalı sistemin insanlığı büyük bir borç batağına sürüklediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, çözümün adalet, ahlak ve üretim merkezli İslam ekonomisinde olduğunu ifade etti.