ABD-İran hattında kritik hafta sonu! Enerji altyapıları hedefte, "bölgeyi karanlığa gömeriz" resti

ABD ile İran arasında aylardır süren kriz yeni bir eşiğe ulaştı. Washington yönetiminin İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceği yönündeki iddialar bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. İran Devrim Muhafızları ise olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini duyurarak, bölgedeki enerji altyapılarının hedef alınabileceği mesajını verirken, Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, İran'ın Körfez'den Yemen'e uzanan vekil güç kapasitesi ve enerji hatları üzerinden caydırıcılık oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekti. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ ise Tahran'da ABD'nin enerji altyapısına yönelik olası saldırı senaryolarının konuşulduğunu, buna karşılık İran'ın bölge ülkeleri ile ABD ve İsrail'in enerji altyapılarını hedef alacağı yönündeki sert mesajların peş peşe geldiğini aktardı.