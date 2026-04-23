Hürmüz'de sıcak temas! İran'dan net mesaj: Cesaret edemezler

Hürmüz Boğazı'nda barut fıçısı patlamak üzere! ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgedeki mayın temizleme faaliyetleri için verdiği tartışmalı talimat ve İran botlarına yönelik "ateş açın" emri, Orta Doğu’da gerilimi zirveye taşıdı. Tahran cephesinden yükselen tehdit dolu açıklamalar ve Devrim Muhafızları’nın "pusuda bekliyoruz" mesajı, bölgeyi bir kez daha ateş hattına çevirdi. Pentagon’un kendi raporlarında bile "imkansız" olarak nitelenen operasyonun perde arkasını ve bölgedeki son durumu A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, sıcak bölgeden aktardığı çarpıcı detayları aktardı.