Pentagon'dan yeni UFO dosyaları! 41 gizli belge daha açıldı: İşte o görüntüler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın şeffaflık talimatı kapsamında UFO'lara ilişkin gizliliği kaldırılan 41 yeni belge, fotoğraf ve videoyu kamuoyuyla paylaştı. 1950'den 2026'ya uzanan dosyalarda Orta Doğu'dan Umman Körfezi'ne kadar birçok bölgede kaydedilen açıklanamayan hava olayları yer alırken, raporlardaki "25 tanımlanamayan hava olayı", "agresif manevralar" ve "uçağın ateşine tepki verdi" ifadeleri dikkat çekti.