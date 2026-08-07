Bölgesel dengeleri sarsan dev ittifak! Mekke paktı yeni süper güç mü?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında temelleri atılan ve savunmadan ekonomiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni iş birliği süreci dünya başkentlerinde geniş yankı uyandırdı. Savunma sanayii gücü, nükleer caydırıcılık ve ekonomik potansiyelin bir araya geldiği bu stratejik ortaklık, özellikle İsrail, Hindistan ve İran cephesinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, bölgesel denklemi değiştiren bu "devler ittifakını" ve dış dünyadan gelen yankıları A Haber’e özel analizlerle değerlendirdi.