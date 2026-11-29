Sindirim sistemi sağlığı için nelere dikkat edilmeli? Prof. Dr. Vedat Göral anlattı
Değişen beslenme alışkanlıkları, hazır gıda tüketimi, hareketsizlik ve gereksiz ilaç kullanımı sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kahvaltıdan endoskopiye, kolonoskopiden bağırsak sağlığına kadar merak edilen soruları yanıtladı. Göral, özellikle 45 yaşını geçenlere kolonoskopi konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Erkan SevenlerEditör
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