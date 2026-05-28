28 Mayıs seçimlerinin 3. yıl dönümü! Türkiye bir kez daha istikrar dedi

Türkiye’nin siyasi tarihine damga vuran 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlar, siyasi dengeleri yeniden şekillendirirken oyların yüzde 49’unu alan Cumhur İttifakı, TBMM’de çoğunluğu elde ederken; cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura taşındı. Kritik seçimde milletin tercihi bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. İşte seçim maratonunda yaşanan kritik gelişmeler ve Cumhur İttifakı’nın sandıktan zaferle çıktığı sürecin perde arkası Özel Dosya'da ele alındı.