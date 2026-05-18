CHP'de adaylık tartışması yeniden alev alev! İmamoğlu konusunda fikir ayrılığı mı?

CHP’de uzun süredir devam eden adaylık tartışmaları, Özgür Özel’in Balıkesir mitingindeki “İmamoğlu olmazsa başka adaylarımız var” çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Daha önce “A, B ve Z planımız İmamoğlu” diyerek kapıları kapatan Özel’in bu sözleri, parti içinde rota değişikliği yorumlarına neden oldu. Kulislerde en çok konuşulan isimlerden biri Mansur Yavaş olurken, anketlerde öne çıkması halinde adaylığa sıcak bakabileceği ifade ediliyor. CHP yönetiminin Yavaş’a mesafeli olduğu belirtilirken, Özgür Özel’in kendi adaylığı ve Vahap Seçer’in de süreci yakından takip ettiği konuşuluyor. Kulislerdeki son gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.