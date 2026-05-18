İsrail barbarlığı Akdeniz'de: Sumud Filosu'na haydut saldırı

Akdeniz’in ortasında, uluslararası sularda insanlık vicdanını taşıyan insani yardım filosuna yönelik İsrail barbarlığı bir kez daha sahneye çıktı. Gazze’ye umut olmak için yola çıkan sivil teknelere, işgalci gücün "haydut" askerleri tarafından korsanvari bir baskın düzenlendi. Barbar askerlerin gemiye çıktığı ve dünya kamuoyunun gerçekleri görmemesi için yayınların karartıldığı o dehşet anları saniye saniye kaydedilirken, sıcak temas bölgesinden gelen haberler durumun vahametini gözler önüne serdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan A Haber'de konuyu değerlendirdi.