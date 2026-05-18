Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! İBB iştirakine dev operasyon

Adana merkezli yürütülen dev yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edilirken, Kütahyalı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.’ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki kritik gelişmeleri canlı yayında aktardı.