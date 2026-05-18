İslam Memiş'ten düğün yapacaklara 'altın' tavsiye

Orta Doğu’daki gerilim ve yükselen petrol fiyatları altın piyasalarında dalgalanmayı artırırken, Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Gram altında mevcut seviyelerin “fırsat” olduğunu belirten Memiş, yaz aylarında fiyatların yeniden yükselişe geçebileceğini söyledi. Özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşlara seslenen Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının 8 bin lira seviyesinin üzerine çıkabileceğini ifade etti.