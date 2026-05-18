Katil İsrail'den Sumud Filosu'na baskın

Mavi Marmara katliamının üzerinden geçen yıllara rağmen işgalci İsrail’in barbarlığı hız kesmiyor. Gazze’deki mazlumlara umut taşımak amacıyla yola çıkan "Sumud Filosus" adlı insani yardım filosu, uluslararası sularda, kıyıdan tam 250 mil uzaklıkta İsrail deniz kuvvetlerinin elit birlikleri tarafından korsanvari bir saldırıya uğradı. Barbar askerlerin gemiye çıktığı, yayın sistemlerini kararttığı ve sivil aktivistleri kaçırdığı o dehşet anları A Haber ekranlarında saniye saniye takip edilirken SETA Dış Politika Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan detayları aktardı.