Yunanistan'da İsrail istilası: Konut fiyatları uçtu, halk ayakta!

İsrail’in son dönemde Yunanistan ile geliştirdiği stratejik ve askeri iş birliği, sivil alana da taşınarak adeta bir "mülk istilasına" dönüştü. Son 1,5 yıl içinde İsrail vatandaşlarının Yunanistan’daki gayrimenkul yatırımları devasa bir artış gösterirken, özellikle Atina ve Selanik gibi şehirler İsrailliler için güvenli bir sığınak haline geldi. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlhan Tahsin, artan konut fiyatları nedeniyle Yunan halkının hükümete karşı sesini yükseltmeye başladığını bildirdi.