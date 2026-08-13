Ankara’da ‘change’ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların "change" yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 oto yedek parça dükkânında arama yapıldı. Aramalarda, şase numarası silinmiş, kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu değerlendirilen 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen motor ve araçların kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderileceği belirtildi.