Ankara’da ‘change’ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların "change" yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği tespit edildi. 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.