Beyaz Saray'da 25. Madde depremi: Trump'a kendi kabinesinden anayasal muhtıra mı?

ABD siyasetinin kalbi Washington'da, Başkan Donald Trump'a yönelik tarihte eşi benzeri görülmemiş bir "anayasal tasfiye" operasyonunun düğmesine basıldığı iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Akademisyen Prof. Dr. Burak Küntay'ın A Haber ekranlarında deşifre ettiği dehşet senaryosuna göre, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve kabinenin yarısından fazlasının anayasanın 25. maddesini işleterek Trump'ı "yetersiz" ilan edip koltuğundan el çektirmesinin an meselesi olduğuna dikkat çekti.