Ateş hattı kızışıyor! İran-ABD geriliminde müzakere krizi

Küresel dengelerin ateş hattına dönüştüğü kritik süreçte İran ile ABD arasında 22 Nisan’da sona erecek ateşkeste gözler müzakere masasına çevrildi. Yürütülen dolaylı temaslar, İslamabad zirvesi öncesi adeta çıkmaza girerken İran’ın müzakere kararı henüz netleşmediği belirtildi. Washington’un çelişkili açıklamaları, Hürmüz üzerinden yükselen gerilim ve ateşkesin sona erme ihtimali bölgeyi yeniden barut fıçısına çevirdi. A Haber ekranlarında konuşan A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, İran içindeki karar mekanizmasını ve sahadaki son gelişmeleri tüm detaylarıyla aktardı.