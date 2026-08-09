Trump İran’da çıkış yolu arıyor! ABD’nin savaş planında kritik kilitlenme

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik savaşta kara birliklerini kullanmaya sıcak bakmadığı, hava saldırılarıyla Tahran’ı anlaşmaya zorlamaya çalıştığı ancak Amerikan ordusunun mühimmat ve hava savunma kapasitesindeki aşınmanın Washington’ı kritik bir çıkmaza sürüklediği değerlendiriliyor. A Haber’de konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, savaşın tarafların isteğiyle değil askeri anlamda “kilitlenme” nedeniyle durduğunu belirtirken, Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise İsrail’in tek başına İran’a saldırmasının mevcut kapasiteyle mümkün görünmediğini ve ABD’den bağımsız bir İsrail operasyonunun Washington’ın bölgesel hesaplarını bozacağını söyledi.