Sultanbeyli'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak park halindeki minibüs ve otomobile çarptı.
Kazada metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının çevresindeki bariyerlerin üzerine çıkarak durdu. Çarpmanın şiddetiyle minibüs ile otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. Yangında büyük çapta hasar gören minibüs ve otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Olay yerinden yaralı olarak kaçtığı belirlenen otomobilin sürücüsünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.