Sultanbeyli'de kaza sonrası araçlar yandı: Sürücü yakalandı

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki minibüs ve otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından minibüs ile otomobil alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası olay yerinden yaralı olarak kaçtığı belirtilen sürücünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.