Bulgaristan'da leva devri sona erdi! Artık para birimi euro

Bulgaristan ekonomisinde tarihi bir dönem başladı. Ülke, yıllardır kullandığı levayı bırakarak 1 Ocak 2026 itibarıyla euroyu resmi para birimi olarak kabul etti. Böylece Bulgaristan, Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi oldu. Avrupa Merkez Bankası, euro banknot ve madeni paralarının 1 Ocak'ta ülkede resmen dolaşıma girdiğini açıkladı. Geçiş sürecinde uygulanan çift fiyat gösterimi de 8 Ağustos'ta sona erdi. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Bulgaristan'daki son durumu aktardı.