Hopa’da şüpheli cisim alarmı! Artvin Valisinden açıklama: “Endişe edilecek bir durum yok”

Artvin’in Hopa ilçesinde denizde görülen ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen şüpheli cisim alarma geçirdi. Saat 16.35’te gelen ihbarın ardından ekipler teyakkuza geçerken, rüzgarın etkisiyle kıyıya yaklaşan cisim nedeniyle Kemalpaşa-Hopa kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Deniz polisinin sualtı görüntülemesi ve yapılan incelemelerin ardından cismin insansız deniz aracı olabileceği değerlendirildi. Artvin valisi turan Ergün, bölgede tüm tedbirlerin alındığını belirterek, “Endişe edilecek herhangi bir durum yok. Her şey kontrolümüz altında.” dedi.