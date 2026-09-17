Almanya çocuklar için sosyal medyaya karşı harekete geçti! Algoritmalar mercek altında

Kişiselleştirilmiş algoritmalar, sonsuz kaydırma ve kontrolsüz video akışları, çocukların dijital dünyadaki güvenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Almanya, çocukları sosyal medyanın olası zararlarından korumak için daha sıkı düzenlemeleri gündemine aldı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'daki gelişmeleri uzmanlara ve vatandaşlara sordu. Almanya'nın önde gelen medya pedagoglarından Jonas Stratmann, sosyal medya algoritmalarının çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Stratmann, çocukların korunmasının yalnızca ailelerin sorumluluğu olmadığını, bunun toplumsal bir görev olduğunu belirtti.