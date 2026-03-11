CANLI YAYIN
Dünyanın füze gücü belli oldu: Türkiye listede 7. sırada!
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
Bitlis'te kar günlük hayatı felç etti: Vatandaş kar tünelleri kazmaya başladı
Almanya’da akaryakıt krizi büyüyor
Hürmüz Boğazı'nda mayın kabusu: Küresel felakete doğru
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Partili vekiller Orta Doğu'daki savaşı A Haber'de yorumladı

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve kısa sürede tüm bölgeyi etkisi altına alan savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de gündeminde yer almaya devam ediyor. AK Parti milletvekilleri Nedim Yamalı ve Hüseyin Yayman, bölgede tırmanan gerilimi değerlendirirken Türkiye’nin yürüttüğü barış diplomasisine dikkat çekti. A Haber'e konuk olan vekiller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgede istikrar ve barış için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
