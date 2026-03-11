AK Partili vekiller Orta Doğu'daki savaşı A Haber'de yorumladı

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve kısa sürede tüm bölgeyi etkisi altına alan savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de gündeminde yer almaya devam ediyor. AK Parti milletvekilleri Nedim Yamalı ve Hüseyin Yayman, bölgede tırmanan gerilimi değerlendirirken Türkiye’nin yürüttüğü barış diplomasisine dikkat çekti. A Haber'e konuk olan vekiller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgede istikrar ve barış için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.