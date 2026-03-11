CANLI YAYIN
"Bizim tek bir dinimiz var, o da İslam"
Diyarbakır’da dört ayaklı civciv şaşırttı
İsrail ölü ve yaralı sayısını gizliyor mu?
Başkan Erdoğan: Kıyamete kadar hür yaşayacağız
Emeklilere müjde: Ödemeler 14 Mart’ta başlıyor
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan: Türkiye düşmanı lobilerin oyununa gelmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda sosyal medyada mezhepçilik üzerinden yürütülen tartışmalara dikkat çekti. Erdoğan, “Sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğine şahit oluyoruz. Bunun bugün tekrar gündeme getirilmesi asla tesadüf değildir. Türkiye düşmanı lobiler tarafından yürütülen kampanyaların farkındayız. Biz bu oyuna kesinlikle düşmeyeceğiz. Soğukkanlılığı elden bırakmayacağız. Bu millet sıradan bir millet değildir” dedi.

