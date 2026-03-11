Başkan Erdoğan: Kıyamete kadar hür yaşayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Türk'ün hürriyetine dokunulamayacağını vurgularken millet olarak hiçbir zaman korkmadıklarını ifade etti. Asıllarına asla sırtlarını dönmeyeceklerini söyleyen Erdoğan "Kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın! Bizi biz yapan değerlere sarılacağız" dedi. ABD ve İran savaşını yorumlayan Başkan Erdoğan bir an önce diplomasiye geri dönülmesi konusunda çağrı yaptı.