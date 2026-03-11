CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan dünyaya diplomasi ve savunma dersi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmada, Türkiye'nin bölgesel krizler karşısındaki sarsılmaz duruşunu ve barış diplomasisini gözler önüne serdi. "Türkiye’yi ateşten korumak için temkinliyiz" mesajını veren Erdoğan, küresel kaosun faturasının tüm dünyaya kesilmeye çalışıldığına dikkat çekerken; savunma sanayiindeki yerli ve milli devrimle Türkiye'nin artık "eski Türkiye" olmadığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.

