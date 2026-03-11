İsrail ölü ve yaralı sayısını gizliyor mu?

Ortadoğu'da tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv, tarihinin en korkunç gecelerinden birini yaşadı. A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardığı son dakika bilgilerine göre, İran'ın gece yarısı başlattığı füzeli saldırılarla Demir Kubbe tamamen etkisiz hale geldi. 86 alt mühimmat taşıyabilen ve "Cluster" (misket) savaş başlığına sahip "Hürremşehr" füzeleriyle düzenlenen saldırılarda, İsrail hava savunma sistemleri çaresiz kalırken radarlar kör edildi. İsrail makamları ölü ve yaralı sayısını gizlemeye çalışsa da sığınaklarda sabahlayan halk büyük bir paniğin pençesinde. Üstelik savaşın faturası sadece can kaybıyla sınırlı değil; güvenlik zafiyeti sonrası İsraillilerin ülkeden kaçış uçuşlarında büyük kaos yaşanıyor.