CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Başkan Erdoğan: Kıyamete kadar hür yaşayacağız
GündemBaşkan Erdoğan: Kıyamete kadar hür yaşayacağız
Emeklilere müjde: Ödemeler 14 Mart’ta başlıyor
GündemEmeklilere müjde: Ödemeler 14 Mart’ta başlıyor
"Türkiye düşmanı lobilerin oyununa gelmeyeceğiz"
Gündem"Türkiye düşmanı lobilerin oyununa gelmeyeceğiz"
"Bizim tek bir dinimiz var, o da İslam"
Gündem"Bizim tek bir dinimiz var, o da İslam"
"Türkiye’yi ateşten korumak için temkinliyiz"
Gündem"Türkiye’yi ateşten korumak için temkinliyiz"
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

İsrail ölü ve yaralı sayısını gizliyor mu?

Ortadoğu'da tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv, tarihinin en korkunç gecelerinden birini yaşadı. A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardığı son dakika bilgilerine göre, İran'ın gece yarısı başlattığı füzeli saldırılarla Demir Kubbe tamamen etkisiz hale geldi. 86 alt mühimmat taşıyabilen ve "Cluster" (misket) savaş başlığına sahip "Hürremşehr" füzeleriyle düzenlenen saldırılarda, İsrail hava savunma sistemleri çaresiz kalırken radarlar kör edildi. İsrail makamları ölü ve yaralı sayısını gizlemeye çalışsa da sığınaklarda sabahlayan halk büyük bir paniğin pençesinde. Üstelik savaşın faturası sadece can kaybıyla sınırlı değil; güvenlik zafiyeti sonrası İsraillilerin ülkeden kaçış uçuşlarında büyük kaos yaşanıyor.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN