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Adana Seyhan'da çöp ve kötü koku sorunu: Mahalle muhtarı valiliğe şikayet etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adana Seyhan'da çöp ve kötü koku sorunu: Mahalle muhtarı valiliğe şikayet etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun süredir devam ettiği belirtilen çöp ve kötü koku sorunu yeniden gündeme geldi. Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, mahallede yaşanan mağduriyeti A Haber canlı yayınında anlattı. Çelik, çözüm bekleyen çöp ve kötü koku sorunuyla ilgili yaşadıklarını aktarırken, konuyu valiliğe de taşıdığını belirtti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

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