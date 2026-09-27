Adana Seyhan'da çöp ve kötü koku sorunu: Mahalle muhtarı valiliğe şikayet etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun süredir devam ettiği belirtilen çöp ve kötü koku sorunu yeniden gündeme geldi. Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, mahallede yaşanan mağduriyeti A Haber canlı yayınında anlattı. Çelik, çözüm bekleyen çöp ve kötü koku sorunuyla ilgili yaşadıklarını aktarırken, konuyu valiliğe de taşıdığını belirtti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.