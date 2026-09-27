AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "fon krizi" açıklaması: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından "fon krizi" olarak gündeme gelen gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir." dedi. Çelik ayrıca, "Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.