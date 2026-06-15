ABD-İran anlaşmasıyla kritik 5 gün: Uzlaşıya rağmen taraflar arasında kopukluk mevcut

ABD ile İran arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki açıklamaların ardından Hürmüz Boğazı’ndaki abluka sona erdi. Ancak anlaşmanın kapsamı ve tarafların üzerinde uzlaştığı maddelere ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Gözler 19 Haziran’da Cenevre’de yapılması planlanan imza sürecine çevrilirken Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Güçlüer, olası bir anlaşmada mutabakat metninin ortaya çıkacağını belirtirken, yaşanan süreçte maddelerin gizli kalmasını ise taraflar arasındaki kopukluk olarak değerlendirdi. Eray Güçlüer 5 gün sonra anlaşma sürecinin oldukça uzun olduğuna dikkat çekerek dengelerin her an değişebileceğini belirtti.