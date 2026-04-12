A Haber İsrail'in bombaladığı Lübnan'ın Sur kentinde!

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine yönelik yoğun saldırıları, günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkımın boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Kentte yüzlerce bina yerle bir olurken, binlercesi ağır hasar aldı; sokaklar adeta enkaz yığınlarına dönüştü. Bölgeden aktarılan bilgilere göre saldırılar yalnızca konutları değil, ibadethaneleri de hedef aldı; yeni inşa edilen bir cami kullanılamaz hale geldi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'dan son durumu aktardı.