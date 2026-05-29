3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti

Olay, gece saatlerinde Dere Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerinde buluna bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki A.M.A. henüz bilinmeyen bir şekilde evde bulunan çamaşır suyunu içti. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen çocuğa sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.