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Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! TOGG'da neler değişti?

A Haber
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Giriş: 07.10.2021 14:42
Türkiye'nin otomobili girişim grubu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda yerli otomobilin beyaz renkli olması dikkat çekti. Öte yandan yerli otomobilde değişiklklere de gidildi. Dikey sis farları yerine yuvarlak sis farları kullanılacak. Kameraların yerine geleneksel ayna, renk ise beyaz. Ayrıntıları Bursa'dan A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.
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