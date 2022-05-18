18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil TOGG'dan güzel haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un trafiğe çıkacağı tarihi duyurdu. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Başkan Erdoğan'ın fabrikanın açılışını yapacağı tarihi de ilan etti.