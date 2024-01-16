16 Ocak 2024, Salı
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Yeni yılda fırsatlar sürüyor mu? Otomotiv sektöründe kampanyalar devam ediyor mu?
2023'ün son aylarında sıfır araçlarda peş peşe indirimler yaşanmıştı. Yeni yılın ilk ayında ise bazı modellerde kampanyalar sonlanırken, bazılarında avantajlar devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.