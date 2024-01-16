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Yeni yılda fırsatlar sürüyor mu? Otomotiv sektöründe kampanyalar devam ediyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 16:52
Güncelleme:16.01.2024 16:53
2023'ün son aylarında sıfır araçlarda peş peşe indirimler yaşanmıştı. Yeni yılın ilk ayında ise bazı modellerde kampanyalar sonlanırken, bazılarında avantajlar devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.
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