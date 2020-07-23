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Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, İngilizlerin gündeminde

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Giriş: 23.07.2020 13:41
İngiliz basını Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u konuşuyor. İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Telegraph’ın internet sitesinde günün fotoğrafları başlığı altında Türkiye’nin yerli otomobiline yer verildi. İngiltere’de günün fotoğrafı TOGG oldu. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında aktardı.

İngiliz basını Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde günün fotoğrafları başlığı altında Türkiye'nin yerli otomobiline yer verildi. İngiltere'de günün fotoğrafı TOGG oldu. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, canlı yayında aktardı.

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