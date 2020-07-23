TOGG'dan heyecan yaratan açıklama: Yerli otomobilde iz bırakın

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmişti.

Tarihe iz bırakmak ve TOGG Gemlik'in temeline yerleştirilecek kapsülde isminizle yer almak istiyorsanız https://t.co/91gGegKFNx'u ziyaret edin, heyecanımıza ortak olun.#YeniLigGemlik pic.twitter.com/84EmUdpm3q — Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) July 23, 2020

TOGG'un sosyal medya hesabından hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Patlaşımda, ''Tarihe iz bırakmak ve TOGG Gemlik'in temeline yerleştirilecek kapsülde isminizle yer almak istiyorsanız YenilikteBenDeVarim.com'u ziyaret edin, heyecanımıza ortak olun'' ifadeleri kullanıldı.





RAKAMLARLA TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TESİSİ

• İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

• Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

• 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

• 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

• TOGG Tesisi'nde çalışanların en az yüzde 30'u kadın çalışanlardan oluşacak.

• Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

• 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak.

• 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

• İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

• Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.