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Türkiye'nin yerli otomobil atağı İngiliz basınında yer buldu

Son dakika haberi... İngiliz gazetesi, 'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikayla ilgili yaptığı haberini, günün önemli gelişmeleri arasında servis etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Türkiye'nin yerli otomobil atağı İngiliz basınında yer buldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İngiliz basınında yer aldı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde "günün fotoğrafları" başlığı altında Türkiye'nin yerli otomobiline yer verildi.

Haberde, yerli otomobilin üretileceği tesisin Bursa'da kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

The Telegraph haberinde, "Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG'un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Telegraph'ın Bursa'daki üretim tesisinden yer alan bir fotoğrafla yayınladığı haberi, TOGG da resmi sayfasından paylaştı.

İngiliz The Telegraph yerli otomobilin temel atma törenine geniş yer ayırdı İNGİLİZ THE TELEGRAPH YERLİ OTOMOBİLİN TEMEL ATMA TÖRENİNE GENİŞ YER AYIRDI

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