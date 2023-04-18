18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları TOGG'un servis ve teslimat noktası açıldı

TOGG'un servis ve teslimat noktası açıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2023 14:16
Yerli otomobilin Togg'un İstanbul'daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor. Ayrıntıları İslim Çobanoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Togg’un servis ve teslimat noktası
İşte Togg'un servis ve teslimat noktası
Kamu bankaları TOGG için kredi mi verecek?
Kamu bankaları TOGG için kredi mi verecek?
Hedef 7 yılda 1 milyon Togg
Hedef 7 yılda 1 milyon Togg
Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı
Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı
TOGG’larla ilgili yeni paylaşım!
TOGG'larla ilgili yeni paylaşım!
Ekspertizlerde röntgen dönemi
Ekspertizlerde röntgen dönemi
İlk TOGG Başkan Erdoğan’a! Tarihi anlar
İlk TOGG Başkan Erdoğan’a! Tarihi anlar
İlk Togg Başkan Erdoğan’a!
İlk Togg Başkan Erdoğan'a!
İlk Togg Başkan Erdoğan’a!
İlk Togg Başkan Erdoğan'a!
İlk teslimat ne zaman?
İlk teslimat ne zaman?
İşte TOGG’un serüveni
İşte TOGG'un serüveni
TOGG’da kura günü
TOGG'da kura günü
Daha Fazla Video Göster