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Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı

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Giriş: 18.04.2022 11:33
Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı, gövde tesisinin yüzde 92'si, montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı.
Togg’un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı
Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı
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