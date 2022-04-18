18 Nisan 2022, Pazartesi
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Togg'un Gemlik tesisindeki son gelişmeler paylaşıldı
Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı, gövde tesisinin yüzde 92'si, montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı.