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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin

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Giriş: 26.12.2020 16:17
Güncelleme:26.12.2020 17:44
Son dakika haberine göre Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan yerli otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.

"27 ARALIK SAAT 11.00'İ BEKLEYİN"
Paylaşım devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin" denildi.

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
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