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03.01.2020
TOGG açıkladı! Yerli otomobilin markalaşma süreci nasıl ilerleyecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.
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