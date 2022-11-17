17 Kasım 2022, Perşembe
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Togg’da özel kampanya olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyaretinin sonunda gazetecilerle söyleşi yaptı. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı da Başkan Erdoğan'ın ziyaretine katılmıştı. Bursalı, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Başkan Erdoğan Togg ile ilgili "Fiyat ve kampanya konusunu çalışma sonrası açıklayacağız" ifadelerlni kullandı.