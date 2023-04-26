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Togg kredisiyle aylık 3 bin, toplamda 90 bin TL avantaj sağlanıyor

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 13:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz Togg kredisiyle ilgili çalışmada sona gelindi. Buna göre vatandaş, aylık taksitte üç bin lira avantaj kazanacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz anlattı.
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