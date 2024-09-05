"TOGG" isteyene 0 faizli kredi! Yüz tanıma, kullanıcıya özel profil

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a sahip olmak isteyenlere faizsiz kredi kampanyası başladı. T10x modeli için 700 bin TL kredi verilecek. Üstelik 12 ay vadeyle. Dikkat kampanya eylül ayı sonunda bitecek. İşte detaylar…

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